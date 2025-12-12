Горячая линия Минсоцразвития Подмосковья приняла свыше 587 тысяч звонков за год

В Подмосковье все больше жителей пользуются горячей линией социальной поддержки. Как сообщили в Министерстве социального развития региона, с начала года на этот номер поступило более 587 тысяч звонков, что на 130 тысяч больше, чем годом ранее.

Чаще всего жители Подмосковья звонили, чтобы уточнить информацию о компенсациях за коммунальные услуги, санаторно-курортном лечении, мерах поддержки семей с детьми и ежемесячных доплатах к пенсии. Эти темы стали самыми востребованными в 2025 году.

«Ежедневно на специальный номер горячей линии Минсоцразвития поступают около двух тысяч обращений, а за месяц контакт-центр обрабатывает в среднем 49 тысяч вызовов от жителей региона. Жители обращаются с разными вопросами, но чаще всего их волнует получение пособий и льгот», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В ведомстве подчеркнули, что горячая линия помогает жителям получить консультацию по вопросам социальной поддержки, не выходя из дома. Специалисты отвечают на вопросы о трудоустройстве, льготах для инвалидов, семейных мерах поддержки, социальном обслуживании, опеке, социальных картах, выплатах ветеранам, компенсациях за ЖКУ и многом другом. Позвонить на горячую линию можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по номеру 122-6 из любой точки Московской области или по номеру 8 (800) 550-50-30 из других регионов России.