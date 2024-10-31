Горячая линия Госветслужбы Подмосковья приняла 540 звонков с начала года

Более 500 звонков для записи на прием к специалистам поступили на горячую линию Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года. Жители записывали своих питомцев по разным направлениям — от терапии и вакцинирования до стоматологии и лабораторных анализов.

Как подчеркнули в ведомстве, специалисты Госветслужбы Подмосковья оказывают полный спектр услуг домашним животным — это чипирование, хирургия, гинекология и акушерство, дерматология, также кошку или собаку можно определить стационар для экстренной и интенсивной терапии.

Больше всего заявок поступило в Территориальное ветеринарное управление № 2.

В Министерстве добавили, что записаться на прием к ветеринарному врачу можно по номеру +7 (495) 668-01-25 или через электронный сервис записи на сайте региональных госуслуг.