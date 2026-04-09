Горячая линия главврача в Подмосковье обработала почти 90 тысяч звонков с января

Жители Подмосковья могут получить консультацию на горячей линии главного врача. На ней расскажут о графике приема специалистов, порядке записи на исследования, а также предложат оставить отзыв.

Как рассказали в областном Минздраве, с начала года по телефону обратились почти 90 тысяч раз.

«С помощью горячей линии главного врача пациенты могут в оперативном порядке получить актуальную информацию, а руководство медучреждения обратить внимание на волнующие жителей вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, соответствующий нужной медорганизации. Узнать его можно на сайте учреждения.