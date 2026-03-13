Горячая линия главврача в Подмосковье обработала 60 тысяч обращений с января

Горячая линия главного врача работает в медицинских организациях Подмосковья. С начала года туда обратились более 60 тысяч раз.

Жители могут обратиться на горячую линию по вопросам работы поликлиник, графика приема врачей, записи на исследования и другим.

«Такой способ обратной связи позволяет пациентам оперативно получать необходимую информацию и разъяснения, а также сообщать о проблемах, требующих внимания. Для нас важно, чтобы каждый обратившийся мог своевременно решить свой вопрос», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, соответствующий нужному медучреждению. Узнать его можно на сайтах организаций или на информационных плакатах.