Горячая линия главврача Подмосковья обработала почти 283 тысяч звонков с января

С начала года горячая линия главного врача в Подмосковье приняла и обработала почти 283 тысячи звонков. Жители региона могут узнать по телефону расписание приема врачей, уточнить порядок записи на обследования, а также поделиться замечаниями и предложениями о работе медицинских учреждений.

Обратная связь помогает руководству больниц и поликлиник получать информацию от пациентов и своевременно реагировать на возникающие вопросы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«По этому номеру жители могут уточнить график приема специалистов и порядок записи на исследования, а также направить свои отзывы и предложения о работе медицинских организаций. Такая обратная связь позволяет руководству учреждений своевременно получать сигналы от пациентов и оперативно на них реагировать», — сказал он.

Чтобы обратиться на горячую линию, необходимо позвонить по номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер своей медицинской организации. Его можно найти на официальном сайте учреждения или на информационных плакатах в поликлинике.

Единая линия работает по будням с 9:00 до 18:00.