Горячая линия главврача Подмосковья обработала почти 221 тысячу звонков с января

Жители Подмосковья могут обратиться на горячую линию главного врача, чтобы получить информацию о работе медицинских организаций или оставить отзыв. С начала года специалисты обработали почти 221 тысячу звонков.

По телефону можно уточнить график работы врачей, узнать порядок записи на исследования, а также сообщить о проблемах и внести предложения по работе медучреждений.

«Такой формат обратной связи позволяет руководству медицинских организаций видеть реальные проблемы и оперативнее заниматься их решением», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для обращения необходимо позвонить по номеру 8 (498) 602-03-59. После соединения с оператором нужно набрать добавочный номер, соответствующий нужной медицинской организации. Его можно найти на сайте медучреждения или на информационных плакатах в поликлинике.

Горячая линия работает по рабочим дням с 9:00 до 18:00.