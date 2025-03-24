Горячая линия главного врача в Подмосковье приняла свыше 76 тысяч вызовов с января

В медицинских учреждениях Подмосковья действует горячая линия главного врача. С начала 2025 года операторы приняли более 76 тысяч звонков пациентов.

На горячей линии можно получить сведения о работе клиники, оставить отзывы о работе сотрудников, а также внести предложения.

«Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Позвонить на горячую линию главного врача можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, соответствующий определенному учреждению. Его можно можно узнать на официальном сайте медицинской организации.