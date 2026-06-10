Горячая линия главного врача в Подмосковье приняла еще 145 тысяч вызовов

Жители Подмосковья могут уточнить информацию о медицинских учреждениях дистанционно. Для этого достаточно позвонить на горячую линию главного врача.

Во время звонка можно узнать расписание работы специалистов, порядок записи на исследования, а также оставить отзывы о работе учреждения.

«Благодаря этому каналу связи пациенты оперативно получают необходимую информацию, а руководство медицинских учреждений — возможность своевременно реагировать на актуальные вопросы жителей. С начала этого года на горячей линии главного врача обработано уже более 145 тысяч звонков», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонок доступен по телефону 8 (498) 602-03-59. Когда оператор ответит, следует набрать добавочный номер, соответствующий той или иной организации. Узнать его можно на порталах учреждений или плакатах в поликлиниках.

Обращение доступно в будние дни с 09:00 до 18:00.