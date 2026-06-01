Горячая линия БТИ Подмосковья приняла более 40 тысяч обращений с начала года

С начала текущего года специалисты «горячей линии» БТИ Московской области обработали свыше 40 000 запросов от граждан. Этот факт подчеркивает востребованность услуг ведомства и доверие жителей региона к государственной поддержке в сфере недвижимости.

Операторы кол-центра работают ежедневно с раннего утра до позднего вечера. Они помогают владельцам недвижимости разобраться в тонкостях законодательства и оперативно решить возникающие вопросы. Главная цель службы — упростить процесс оформления документов и избавить заявителей от бюрократических сложностей.

Чаще всего жители Подмосковья обращаются за разъяснениями по следующим вопросам:

техническая инвентаризация: постановка объектов на кадастровый учет и получение необходимых справок;

технические планы: помощь в подготовке документации для регистрации прав собственности, включая оформление жилья в рамках «дачной амнистии»;

межевание земель: консультации по определению границ земельных участков и урегулированию споров с соседями;

перепланировка помещений: согласование изменений в планировке квартир и частных домов;

изменение статуса недвижимости: перевод садовых домов в категорию жилых с возможностью постоянной прописки.

В мае этого года БТИ Московской области предприняло важный шаг навстречу жителям, значительно упростив доступ к консультациям. Были добавлены два новых бесплатных телефонных номера, что позволило сократить время ожидания на линии и повысить пропускную способность операторов.

Для тех, кто предпочитает решать вопросы без ожидания на телефоне, доступен альтернативный цифровой сервис. В приложении МАКС функционирует чат-бот БТИ, через который можно заказать обратный звонок. Пользователю достаточно выбрать удобное время, и специалист сам свяжется с ним для решения задачи.

Связаться с операторами «горячей линии» можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефонам 8 (800) 444-96-50 (звонок бесплатный), +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.