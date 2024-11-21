Школьный клуб «Горизонт» в Дмитрове выиграл грант Росмолодежи

Школьный туристский клуб «Горизонт» Синьковской школы № 2 стал победителем гранта в рамках конкурса «Индекс мечтателя» от Росмолодежи. Эта награда откроет для клуба новые возможности.

Школьники не раз становились победителями и призерами различных конкурсов, а участие во Всероссийской олимпиаде школьников стало ярким примером их достижений. Работа клуба направлена на развитие у детей полезных навыков, таких как безопасность жизнедеятельности, спортивный туризм, первая помощь, а также навыки выживания в природных условиях и пожарной безопасности.

По словам временно исполняющего полномочия главы Дмитровского городского округа Ивана Курданина, клуб «Горизонт» служит ярким примером целеустремленности и активности молодежи, которая может добиться значимых успехов.

Полученные средства помогут внедрить новые программы обучения и расширить деятельность клуба, что даст возможность еще большему числу детей развивать важнейшие навыки.

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