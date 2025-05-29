Горенский лесопарк в Балашихе благоустроят к 2028 году

Городской округ Балашиха готовится к масштабному благоустройству Горенского лесопарка, которое запланировано на 2026–2027 годы. В рамках подготовки проекта до конца текущего года будут завершены все необходимые разработки.

В 2025 году на проектно-изыскательские работы выделено 170 миллионов рублей. Благоустройство охватит площадь в 79 гектаров и будет включать создание нового прогулочного лесного маршрута. Этот маршрут соединит несколько ключевых микрорайонов: Новое Измайлово, Измайловский лес, Балашиха-1 на улице Победы и железнодорожную станцию Горенки.

Ожидается, что благоустройство не только улучшит инфраструктуру парка, но и станет важным шагом к созданию комфортной городской среды для жителей Балашихи.