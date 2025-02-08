«Гордимся, что у нас такие специалисты». Воробьев поздравил ученых Подмосковья с Днем науки
Губернатор Подмосковья поздравил ученых с Днем науки
День российской науки отмечают 8 февраля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ученых с праздником и поблагодарил специалистов за упорство и тягу к неизведанному.
«У нас в Подмосковье семь наукоградов, 256 научных организаций и более 40,6 тысячи исследователей, 16 тысяч из них — специалисты в возрасте до 39 лет. Каждый год наши ученые создают что-то новое, исследуют и познают. Гордимся, что у нас работают такие специалисты», — отметил губернатор.
По его словам, ученые Подмосковья добиваются впечатляющих успехов. Так, кандидат химических наук Кирилл Мартинсон из Сергиева Посада разработал новый метод получения феррита и функциональной керамики. Эти материалы необходимы для радиоэлектроники и оборонной промышленности. Благодаря его технологии производство стало быстрее и качественнее, чем за рубежом.
Кандидат наук из Всероссийского центра карантина растений в Раменском Ольга Словарева разработала новые способы выявления опасных бактерий в сельском хозяйстве. Ее методики уже применяют по всей стране, защищая урожай от угроз.
В Одинцове младший научный сотрудник Вероника Андреевская и кандидат технических наук Михаил Каплан нашли способ повысить плодородие почв, а в Институте физики твердого тела в Черноголовке кандидат наук Александр Дружинин придумал метод создания сверхпрочных покрытий из тончайших слоев.
Чтобы привлечь ученых, в Подмосковье действуют различные меры поодержки, включая социальную ипотеку, гранды на реализацию научных проектов до десяти миллионов рублей, премии за научные достижения от 700 тысяч рублей, а также субсидии на создание Центром молодежного инновационного творчества.