«Гордимся, что у нас такие специалисты». Воробьев поздравил ученых Подмосковья с Днем науки

День российской науки отмечают 8 февраля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ученых с праздником и поблагодарил специалистов за упорство и тягу к неизведанному.

«У нас в Подмосковье семь наукоградов, 256 научных организаций и более 40,6 тысячи исследователей, 16 тысяч из них — специалисты в возрасте до 39 лет. Каждый год наши ученые создают что-то новое, исследуют и познают. Гордимся, что у нас работают такие специалисты», — отметил губернатор.

По его словам, ученые Подмосковья добиваются впечатляющих успехов. Так, кандидат химических наук Кирилл Мартинсон из Сергиева Посада разработал новый метод получения феррита и функциональной керамики. Эти материалы необходимы для радиоэлектроники и оборонной промышленности. Благодаря его технологии производство стало быстрее и качественнее, чем за рубежом.