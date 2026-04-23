Горчаковский лицей МГИМО отметил десятилетний юбилей в Санкт-Петербурге

Горчаковский лицей Одинцовского кампуса МГИМО отметил свой десятилетний юбилей в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло на берегах Невы, что символично, ведь учебное заведение продолжает традиции Царскосельского лицея и чтит историю страны.

Архип Тихонов, лидер школьного самоуправления Горчаковского лицея МГИМО, обратился к гостям с приветственным словом: «Для истории — это миг. Гораздо проще будет так: это 12 тысяч занятий и столько же перемен. Это десять выпусков и сотни выпускников. Для меня лично лицей стал местом, где я нашел себя и людей, которые останутся со мной надолго».

Основатель и первый директор Горчаковского лицея Роман Котов подчеркнул, что место проведения юбилея выбрано не случайно. Лицей — это не только образование, но и традиция, стиль, внутренняя культура.

На праздник приехали гости из разных регионов, в том числе заслуженные учителя России и партнеры из Китая. Всего в колонном зале бывшего Сената собралось около 400 человек.

После окончания торжественного мероприятия учеников ждет насыщенная программа: занятия, посещение местных учебных заведений, театров, опер и музеев.