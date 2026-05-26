Гонщики из Подмосковья выиграли 2 медали на этапе Кубка России

Представители Московской области показали выдающиеся результаты на первом этапе Кубка России (СМП РСКГ) по кольцевым гонкам в классе «Спортпрототип CN» («Legends 600»). По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, Павел Петрухин и Максим Таблокин завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

Гонщик из Лыткарино Павел Петрухин с первых кругов захватил лидерство и одержал победы в обеих гонках уикенда. Максим Таблокин из Подольска занял вторую позицию в итоговом протоколе. Оба спортсмена представляют команду Texol Racing (Московская область).

Первый этап Российской серии кольцевых гонок прошел с 23 по 24 мая на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске в рамках государственной программы «Спорт России».

Следующий этап СМП РСКГ Кубка России в зачетной группе «Спортпрототип CN» состоится 3–5 июля на трассе «Нижегородское Кольцо» в Богородске Нижегородской области.

