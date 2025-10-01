Гонщик из Чехова стал участником международных соревнований
С 27 по 28 сентября на Шри-Ланке прошел Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по техническим видам спорта, который представляет региональную версию Международных автоспортивных игр. Гонщик из Чехова, призер чемпионатов России по картингу и гонкам в классе туринг и участник Еврокубка Alpine ELF Cup Иван Овсиенко выступил на соревнованиях за сборную Кыргызстана.
Мероприятие объединило более 200 спортсменов из 25 стран. Гонщики соревновались в шести видах программы: картинг-спринт, кантинг-эндуранс, картинг-слалом, автоджимхана, автокросс и симрейсинг.
В категории Karting Endurance Иван Овсиенко занял первое место, заработав золотую медаль в копилку страны. В итоговом зачете сборная заняла четвертое место среди лучших команд Азии.
На очереди — финал серии, который пройдет с 3 по 5 октября на французском автодроме Поль-Рикар.