Гонщик из Чехова стал участником международных соревнований

С 27 по 28 сентября на Шри-Ланке прошел Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по техническим видам спорта, который представляет региональную версию Международных автоспортивных игр. Гонщик из Чехова, призер чемпионатов России по картингу и гонкам в классе туринг и участник Еврокубка Alpine ELF Cup Иван Овсиенко выступил на соревнованиях за сборную Кыргызстана.