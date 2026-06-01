Гонки на самокатах прошли в Волоколамске

31 мая праздничное мероприятие ко Дню защиты детей провели в сквере у Дворца спорта «Лама». Гвоздем развлекательной программы стали ежегодные гонки на самокатах, в которых навыки быстрой езды показали около 70 человек.

Перед стартом участников и болельщиков приветствовал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Волоколамский» подполковник полиции Сергей Полецкий. Он поздравил детей и родителей с началом летних каникул и напомнил о важности соблюдения правил безопасности на дорогах и улицах.

Праздничную атмосферу всем участникам подарили аниматоры студии «Пора играть» — зажигательные интерактивы и шоу мыльных пузырей никого не оставили равнодушными. Гонщикам на самокатах вручили грамоты и подарки, а победителям достались призы от партнеров и организаторов праздника. Также юных волоколамцев наградили за участие в конкурсе рисунков «Правила движения — достойны уважения».