Гонки дронов прошли в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске 20 ноября прошли соревнования по гонкам дронов «FPV-кубок молодежного центра „Территория“ — 2026». Турнир прошел в культурно-спортивном комплексе «Нара» и был приурочен ко Дню героев Отечества.
Пилоты управляли беспилотниками, проходя трассу со сложными поворотами. Для успешного выступления требовались быстрая реакция, точность маневров и постоянная концентрация: каждая ошибка могла повлиять на итоговый результат.
Участников приветствовали председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов, заместитель главы округа Наталья Трофимова, депутат Совета депутатов и директор молодежного центра «Территория» Рената Демидова. Главным организатором и судьей соревнований выступил Денис Анищенко.
По результатам соревнований первое место занял Роман Троянов, второе — Дмитрий Башкиров, третье — Тимофей Сорокин.
Гонки дронов объединяют спортивный азарт и технические навыки. Такие встречи дают молодежи возможность совершенствовать мастерство пилотирования, обмениваться опытом и развивать интерес к беспилотным технологиям.