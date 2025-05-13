Гонки беспилотников прошли на аэродроме в Чехове

Чемпионат по гонкам дронов на Кубок председателя ДОСААФ России состоялся на базе аэродрома Волосово. Мероприятие такого масштаба здесь прошло впервые, а с его организацией помогли сторонники партии «Единая Россия».

Аэродром Волосово является символичным местом. «Именно с этой земли в Великую Отечественную войну взлетали самолеты с гуманитарным грузом для партизан, а также самолеты с разведчиками. Именно отсюда был заброшен в тыл врага Герой Советского Союза Николай Кузнецов», — рассказала депутат Госдумы, председатель Центрального совета сторонников «Единой Росси» Ольга Занко.

На турнир приехали не только профессиональные пилоты, но и новички. На аэродроме собрались более 70 команд из Подмосковья, а также один из лучших коллективов из Белоруссии.

«Очень рады приехать к вам на такие массовые мероприятия. Для нас соревнования такого рода — первые в России», — поделился представитель белорусской команды Виктор Трухон.