Гонка в память о великом лыжнике: «Лыжня Калмыкова» объединила сотни спортсменов

В деревне Нововоронино городского округа Пушкинский состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Калмыкова». Более 300 спортсменов разных возрастов и уровней подготовки вышли на старт.

Организаторы соревнований подготовили трассы свободным стилем по пересеченной местности. Участников разделили на возрастные группы, а дистанции варьировались от 2 до 15 километров.

Погода внесла свои коррективы: яркое солнце ускорило таяние снега, но трасса оставалась комфортной для прохождения. Более 30 спортсменов завоевали комплекты медалей, а все участники получили удовольствие от гонки.

Трасса в Нововоронино существует с 1980 года и была создана руками военнослужащих местного гарнизона. Иван Калмыков был основным идейным вдохновителем того времени. После его трагической смерти на соревнованиях в 2002 году было принято решение ежегодно проводить закрытие сезона лыжной гонкой в память о его имени.