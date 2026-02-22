Гонка «TOPSKI FAMILY» соберет более 800 участников в Одинцове

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет заключительная гонка «TOPSKI FAMILY». Она посвящена призам серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского. Это пятый, юбилейный сезон мероприятия. Ожидается, что на старт выйдут более 800 участников — юных спортсменов и опытных лыжников.

«Мы благодарны природе за такую снежную зиму. Тренировались усердно, улучшали свою физическую форму и сегодня покажем то, что натренировали», — отметил Александр Панжинский, серебряный призер Олимпийских игр.

По словам Александра, Одинцовский парк выбран не случайно — это центр лыжного спорта в Подмосковье. Здесь отличная трасса, удобные раздевалки, есть пункты питания. Сегодня в семейных стартах примут участие друзья Панжинского — титулованные спортсмены.

Участвовать в одной гонке с прославленными чемпионами — почетное событие для тех, кто только делает свои первые шаги в этом виде спорта. Например, для Арины Сильченко из Химок. Ей всего 4 года, но она уже уверенно стоит на лыжах.

Гонка пройдет в семи основных возрастных категориях на дистанции от 600 метров до 5 километров. Кроме того, в рамках соревнований пройдут две семейные эстафеты, где команды будут состоять из мам, пап и их детей.