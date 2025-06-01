Гонка с препятствиями «Путь героев» ко Дню защиты детей прошла в Реутове

Спортивный турнир, приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел в «Школе героев» в Реутове. Участники выполнили комплекс упражнений на силу, ловкость и выносливость.

В турнире приняли участие более 250 спортсменов. Среди них — дети бойцов специальной военной операции. Они преодолели препятствия на время.

Заместитель главы городского округа Реутов Оксана Зотова вручила ребятам памятные подарки и отметила важность проведения подобных мероприятий.

«В российской традиции День защиты детей — это особенный праздник. Мы стремимся поддержать тех детей, которые нуждаются в заботе и внимании. Мы подготовили сюрпризы для всех участников соревнований. Особые награды ждут тех, кто покажет лучшие результаты», — отметила заместитель главы Реутова Оксана Зотова.

Администрация Реутова поддерживает постоянный контакт с семьями военнослужащих, оказывая им всестороннюю помощь. В преддверии праздника подарки получили 70 детей из 32 семей.