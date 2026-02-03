Гонка «Лыжня России» пройдет в Химках 14 февраля

В Подмосковье начали принимать заявки от журналистов, которые хотят освещать гонку «Лыжня России-2026» в Подмосковье. Традиция проведения спортивного мероприятия зародилась еще в 1982 году.

Гонка объединяет и профессиональных спортсменов, и любителей активного отдыха. Всего на старт выйдут свыше 500 тысяч человек в более чем 70 регионах России.

В этом году Подмосковье примет уже 44-й по счету всероссийский старт «Лыжни России». Состязания состоятся 14 февраля. Местом проведения выбрали лыжную трассу олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Стать участником может любой желающий в возрасте от 12 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Основная дистанция для всех лыжников составит 10 километров. Кроме того, в рамках праздника пройдет костюмированный забег.

Мероприятие начнется рано утром. С 8:30 до 11:00 участники будут собираться, потом их распределят по стартовым коридорам. Официальное открытие запланировано на 11:45, а ровно в полдень дадут старт на дистанцию 10 километров. Награждение победителей и призеров пройдет с 13:30 до 14:30, после чего запланирована церемония закрытия.

Чтобы получить аккредитацию, представителям СМИ необходимо прислать письмо на электронную почту mosoblsport@list.ru. В заявке следует указать фамилию, имя и отчество журналиста, название издания или телеканала, контактный телефон и данные автомобиля.

Важное условие — публикация анонса мероприятия до его начала и новостной отчет после его завершения.

За более подробной информацией о соревнованиях можно обращаться по телефонам: +7 (915) 103-04-69 (Анастасия) или +7 (915) 351-98-96 (Татьяна).