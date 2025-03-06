Голутвинский наплавной мост открыли в Коломне
Голутвинский наплавной мост открыли в Коломне. Там досрочно заменили деревянный настил.
Как сообщили в региональном Минтрансе, протяженность моста превышает 137 метров. Там обновили более 480 квадратных метров покрытия для безопасности и комфорта пешеходов. Работы завершили досрочно.
Ежедневно мостом пользуются 1,2 тысячи человек. Он соединяет центр округа с селами Сергиевское и Пестриково, а также поселком Сергиевским.
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