Голутвинский наплавной мост открыли в Коломне. Там досрочно заменили деревянный настил.

Как сообщили в региональном Минтрансе, протяженность моста превышает 137 метров. Там обновили более 480 квадратных метров покрытия для безопасности и комфорта пешеходов. Работы завершили досрочно.

Ежедневно мостом пользуются 1,2 тысячи человек. Он соединяет центр округа с селами Сергиевское и Пестриково, а также поселком Сергиевским.