Голосовой помощник значительно упростил процесс вывоза строительных отходов в Подмосковье

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о работе голосового помощника «Вывоз стройотходов». Эта система моментально отвечает на звонки и помогает с заявками на вывоз строительных отходов.

Только за 2025 год умный помощник обработал более 9 тысяч звонков, завел свыше 550 заявок, при этом 94% звонков были обработаны автоматически.

Чтобы подать заявку, нужно позвонить с территории Московской области на номер 122, добавочный 7. После ответа помощника он начнет задавать уточняющие вопросы для сбора информации, необходимой для оформления заявки. На основе ответов робота заявка будет оформлена автоматически.