Голосовой помощник в сфере ЖКХ принял 9 тысяч звонков в Подмосковье с 1 января

В Московской области набирает популярность робот-помощник по вопросам жилищно-коммунальных услуг. С начала января цифровой консультант Женя ответил более чем на девять тысяч звонков.

Чаще всего пользователи спрашивают у робота про уборку снега — таких обращений поступило свыше 1,1 тысячи. Также в топе популярности оказались вопросы, связанные с отоплением (более 980 звонков) и электричеством (свыше 660 обращений).

За 2025 год помощник Женя обработал более 206 тысяч звонков, помог создать 85 тысяч заявок в единую диспетчерскую службу и совершил 143 тысяч обзвонов для уточнения информации.

Искусственный интеллект взял на себя рутинные задачи: он может самостоятельно зарегистрировать заявку, соединить человека с живым оператором, проконсультировать по плановым отключениям или аварийным ситуациям, рассказать о работе управляющей компании и правилах оплаты счетов. А еще робот перезванивает жителям, чтобы убедиться, что их коммунальная проблема решена.

Позвонить голосовому помощнику Жене можно в любое время суток по короткому номеру 122, набрав добавочный 4. Служба работает круглосуточно и бесплатно.