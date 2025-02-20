Голосовой помощник проведет опрос для оценки работы медцентра Рошаля в Подмосковье

Родители пациентов детского медцентра имени Рошаля смогут оценить работу учреждения при помощи голосового помощника. Для этого робот Светлана свершит обзвон и попросит поставить медорганизации от одного до 10 баллов. Сейчас средняя оценка составляет 8,5.

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта совершит обзвон родителей, чьи дети недавно проходили лечение в центре. Она попросит оценить работу учреждения по 10-балльной шкале.

По словам министра здравоохранения региона максима Забелина, робот уже опросил почти 24,5 тысячи человек.

«Детский клинический центр имени Рошаля — наше флагманское детское медучреждение, открывшее свои двери для пациентов в августе прошлого года. Такой адресный обзвон пациентов позволяет нам оценить работу центра», — сказал он.

Звонки осуществляют с номера +7 (498) 602-31-35.

Связать с голосовым помощником можно по телефону 122. Через него можно записаться к врачу, отменить или перенести прием, а также вызвать специалиста на дом.