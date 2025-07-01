Голосовой помощник по вопросам ЖКХ провел 15 тысяч консультаций в Подмосковье

Голосовой помощник робот Женя провел 15 тысяч консультаций по вопросам отключения воды в Подмосковье. Он также сообщает об авариях, сроках ремонта, рассказывает об управляющих компаниях и платежах.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, робот Женя работает с ноября 2023 года и уже обработал более 292 тысяч звонков, создал свыше 133 тысяч заявок в ЕДС и совершил 225 тысяч звонков. С начала года он самостоятельно обрабатывает обращения в 53% случаев.

Робот рассказывает о плановых отключениях, авариях на сетях, сроках ремонта, а также звонит жителям, чтобы убедить в решении проблемы и консультирует по вопросам управляющих компаний, счетчиков и платежей.

Обратиться к голосовому помощнику можно по телефону 122, доб. 4.