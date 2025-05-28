Голосовой помощник по вопросам ЖКХ принял еще 75 тысяч звонков в Подмосковье

Голосовой помощник по вопросам ЖКХ Женя принял более 75 тысяч звонков в Подмосковье с начала года. Многие из них были связаны с плановыми отключениями, ремонтом и работой управляющих компаний.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, голосовой помощник круглосуточно принимает звонки по вопросам ЖКХ по номеру 122 доб. 4. Он может отправить заявку в Единую диспетчерскую службу, соединить с оператором, а также проконсультировать по отключениям, авариям и срокам ремонта. Робот рассказывает о работе управляющих организаций, счетчиках и платежах, а также перезванивает, чтобы убедить в том, что проблема была решена.

Кроме того, по телефону жители могут уточнить график отключений горячей воды.

Робот Женя заработал в ноябре 2023 года, за это время он обработал более 276 тысяч звонков и помог создать свыше 127 тысяч заявок в ЕДС.