Голосовой помощник по вопросам работы такси заработал в Подмосковье

Голосовой помощник для таксистов заработал в Подмосковье. Он круглосуточно будет консультировать перевозчиков по вопросам контрольно-надзорной деятельности.

Как рассказали в региональном Минтрансе, робот способен обрабатывать входящие звонки и давать разъяснения более чем по 200 вопросам. Он работает на основе искусственного интеллекта.

«Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы. Разработка позволит отвечать на несколько звонков сразу, что сэкономит в среднем более 17,5 тысячи рабочих часов, а специалисты будут сосредоточены на сложных вопросах», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Робот может подсказать места проведения аттестации, рассказать о требованиях к водителям и автомобилям такси, а также проконсультировать по оформлению путевого листа. Воспользоваться помощником можно по телефону 8 (498) 602-22-00.

В ведомстве добавили, что система активно обучается и совершенствует точность ответов. Результаты консультаций передают специалистам Минтранса и стройнадзора, где они вносят необходимые изменения. Если робот не может решить вопрос самостоятельно, то звонок переводят на оператора.