Голосовой помощник напомнил жителям Подмосковья о записи к врачу 438 тысяч раз

Робот Светлана напомнила пациентам о предстоящих визитах к врачу в Подмосковье 438 тысяч раз.

Голосовой помощник помогает пациентам записываться на прием, вызвать специалиста на дом, а также приглашает жителей на вакцинацию и напоминает о необходимости продлить рецепт на лекарство. С этого года робот также сообщает жителям о предстоящем походе к врачу.

«Продолжаем внедрять современные технологии в сферу здравоохранения. С начала года расширили функционал робота Светланы. Голосовой помощник звонит пациенту и просит подтвердить предстоящий визит к врачу», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Изначально голосовой помощник работал на базе девяти медучреждений, а затем его распространили на все региональные больницы.

По итогам обзвона более 52 тысяч человек подтвердили запись к врачу, а на освободившееся время смогли записаться другие пациенты.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что робот осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг, по телефону 112, а также через Telegram-бот.