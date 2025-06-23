Голосовой помощник МФЦ принял более 450 тысяч звонков в Подмосковье с января

Фото: Посещение МФЦ в ЗАТО Восход Губернатором Подмосковья / Медиасток.рф

Голосовой помощник МФЦ робот Галина приняла более 450 тысяч звонков в Подмосковье с начала года. Из них более 280 тысяч вопросов были решены без переключения на оператора.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, МФЦ активно внедряет в работу цифровые технологии. Так, голосовой помощник способен обрабатывать около 60% всех поступающих звонков.

«Основное преимущество голосового помощника — в способности функционировать в круглосуточном режиме на каждодневной основе, без выходных и праздников», — отметила директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Так, робот предоставляет данные о наиболее востребованных госуслугах, консультирует по вопросам уплаты госпошлины, рассказывает о статусе готовности документов и сообщает о режиме работы офисов.

Обратиться в МФЦ жители могут по номеру 122, доб. 3.