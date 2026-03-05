Голосовой помощник МФЦ Подмосковья обработал 145 тысяч звонков с начала года

С начала года голосовой помощник подмосковных центров «Мои Документы» Галина обработал более 145 тысяч телефонных обращений. Около 87 тысяч звонков система приняла и завершила без участия операторов.

Виртуальный ассистент работает в круглосуточном режиме. С его помощью жители могут записаться на прием в МФЦ или отменить визит, уточнить график работы центров, а также получить консультацию по наиболее востребованным услугам.

Кроме того, система самостоятельно информирует заявителей о готовности документов.

Наиболее часто в этом году жители обращались за проверкой статуса заявлений, оформлением записи в офис, а также по вопросам услуг Росреестра.

Связаться с голосовым помощником можно по номеру 122, выбрав добавочный 3.

Информация о цифровых сервисах региона, включая практики с применением искусственного интеллекта, размещена на портале «Цифровой регион». Там же организации могут подать заявку на пилотное внедрение таких решений в своей работе.