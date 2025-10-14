Голосовой помощник для младших школьников заработал в Подмосковье

Фото: В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ / Медиасток.рф

Минобразования Подмосковья и платформа «Учи.ру» запустили голосового помощника Соня для младших школьников. Он работает в формате чат-бота в мессенджере MAX и отвечает на вопросы ребят.

Робот помогает школьникам лучше понимать учебные темы и изучать новое. Сейчас проект работает в пилотном режиме — его тестируют учителя и ученики 10 школ региона.

Как рассказали в министерстве, голосовой помощник доступно объясняет школьникам новые темы, поддерживая их любознательность. Сложные вещи робот описывает простыми словами. Задать вопрос можно текстом или голосом, что особенно полезно для тех, кто еще не научился писать.

«Мы создавали Соню как инструмент, который поддерживает взрослых в их ежедневной роли — быть рядом, когда ребенок учится, интересуется и задает вопросы. В младшей школе таких вопросов особенно много, и Соня помогает не оставлять их без ответа, превращая в повод для совместного обсуждения», — сказал руководитель управления развития продукта образовательной платформы «Учи.ру» Сергей Акопян.

Позже голосовой помощник начнут использовать и в других школах Подмосковья.