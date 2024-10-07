Голосование за звание лучшего народного доктора стартовало в Подмосковье

Голосование «Народный доктор Московской области» стартовало на региональном портале «Добродел». Жители Подмосковья могут выбрать лучшего врача среди детских и взрослых специалистов, работающих по самым различным направлениям.
Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил, что конкурс «Народный доктор Московской области» проводится каждый год. В этом году жителям предложено сделать выбор среди 26 тысяч медицинских профессионалов и отдать свой голос за понравившегося специалиста.
Оставить голос за лучшего врача можно до 6 ноября. По результатам конкурса будут определены лучшие детский и взрослые врачи, которые получат денежные вознаграждения.