Голосование за звание лучшего народного доктора началось в Подмосковье

На портале «Добродел» проходит голосование за лучшего народного доктора. Московской области. Жителей региона пригласили присоединиться к опросу.

По итогам голосования определят лучших детского и взрослого врачей региона.

«В Подмосковье стартовало онлайн-голосование по выбору „народного доктора“. Жители Подмосковья могут проголосовать за любого из 26 тысяч медицинских специалистов. Победители получат денежные призы», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Принять участие в опросе можно до 6 ноября. Победителей определит специально сформированная конкурсная комиссия.

Результаты опубликуют на сайте Министерства здравоохранения Подмосковья и в социальных сетях.