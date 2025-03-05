Голосование за ремонт почтовых отделений в селах началось в Подмосковье

Жители Подмосковья могут выбрать, какие сельские почтовые отделения необходимо отремонтировать в первую очередь. Голосование проходит на портале госуслуг и продлится до 24 марта 2025 года. Принять участие могут все жители старше 18 лет с подтвержденной учетной записью.

Программа модернизации почтовых отделений действует с 2022 года. Благодаря ей обновили уже более 60 отделений. Теперь Почта России предлагает выбрать из списка те, которые находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте. Объекты, набравшие больше всего голосов, включат в план капремонта до 2030 года.

После обновления здания приведут в современный вид: отремонтируют входные группы, установят пандусы, заменят окна, двери и электропроводку. Всего в Подмосковье работает свыше тысячи почтовых отделений, и их услугами ежемесячно пользуются около 1,5 миллиона человек.