Голосование за пруды и озеры для расчистки в 2026 году началось в Подмосковье

Голосование за выбор водоемов для расчистки в 2026 началось в Подмосковье. Отдать свой голос можно до 10 декабря на портале «Добродел».

Водоемы расчистят в рамках программы губернатора «100 прудов и озер».

«Эта программа по праву стала одной из самых любимых и важных для жителей Подмосковья. С каждым годом все больше людей принимают в ней активное участие, и мы верим, что этот год не станет исключением», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Чтобы принять участие в опросе, нужно выбрать свой округ и нужный водоем в списке и авторизоваться через «Госуслуги».

Всего в голосовании будут участвовать 100 прудов и озер. Из них можно выбрать только один. Поддержать другие водоемы можно, оставив комментарий.

В прошлом году в ходе голосования отобрали 20 объектов общей площадью 302 гектара. Участие в опросе принимали 47 тысяч человек.

«Итоги общего выбора лягут в основу перечня водоемов для расчистки на 2026 год. Именно ваше мнение поможет определить, какие объекты нуждаются в обновлении в первую очередь, чтобы уже в следующем году любимые места отдыха жителей Подмосковья преобразились и засияли новой жизнью», — отметили в Минэкологии.

Голосование доступно по ссылке.