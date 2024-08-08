Голосование за проведение интернета в деревнях началось в Подмосковье

Жители деревень и сел с населением от 100 до 500 человек смогут проголосовать за проведение скоростного мобильного интернета. В населенных пунктах-победителях новые вышки установят в 2025 году.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, голосование продлится до 17 ноября. В местах, которые выберут больше всего жителей, скоростной интернет появится в первую очередь. В прошлом году такую возможность получили 29 населенных пунктов.

«В 2023 году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили стабильной связью деревни и села в 29 населенных пунктах Подмосковья. Например, это деревня Ямщина в Одинцове, поселок Поповка в Дмитрове, деревня Дмитровка в Шатуре и другие», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Такое голосование в Подмосковье проводят ежегодно. Поучаствовать в нем могут совершеннолетние жители региона. Для этого нужно отправить письмо на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В нем необходимо указать имя, адрес прописки и населенный пункт, где нужно улучшить связь. Сделать свой выбор также можно через «Госуслуги».

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