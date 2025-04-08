Голосование за проекты по благоустройству территорий начнется в Чехове с 21 апреля

С 21 апреля стартует Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2025 при поддержке Министерства строительства России. Участники выберут дизайн-проекты, реализация которых планируется в Чехове.

Участие в предыдущем голосовании позволило выполнить проекты по благоустройству набережной реки Теребенка и бульвара имени Антона Чехова. В 2026 году начнут работы по облагораживанию бульвара «Новый» в микрорайоне Венюково.

Голосование в этом году продлится до 12 июня. Сейчас проходит набор волонтеров, которые готовы помочь провести Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно зарегистрироваться на платформе volonter.mosreg.ru, затем подать заявку на сайте Добро.рф, пройти обучение и тестирование. Заявки принимают до 14 апреля.