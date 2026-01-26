Голосование за проекты округа Домодедово началось на портале «Добродел»

На платформе «Добродел» стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования, которые определят, какие объекты будут благоустроены в Домодедово в 2026 году. Участие в выборе важных для города инициатив могут принять все жители округа с 22 января по 1 февраля.

Для голосования представлены три ключевых проекта. Первый — модернизация многофункциональной хоккейной коробки в Барыбино для создания современного спортивного пространства у новой школы. Второй — оснащение космического класса в образовательном комплексе «Орбита» на ул. Жуковского для развития инженерного образования. Третий — закупка профессионального звукового оборудования для Центра культуры и досуга «Импульс» в микрорайоне Западный.

Для участия необходимо авторизоваться на портале «Добродел» через Госуслуги, выбрать в фильтре городской округ Домодедово, ознакомиться с проектами и оставить комментарий, после чего станет доступна функция голосования. Каждый голос жителей напрямую влияет на развитие спортивной, образовательной и культурной инфраструктуры муниципалитета.