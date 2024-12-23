Голосование за проекты инициативного бюджетирования начнется в Подольске

Жителям Подольска предложили проголосовать за девять проектов в конкурсе инициативного бюджетирования. Лучшие реализуют на территории муниципалитета в 2025 году.

Власти Подольска объявили конкурс. Голосование пройдет с 27 января по 9 февраля 2025 года.

Жители смогут выбрать устройство уличного освещения в деревне Федюково, спортивной площадки в деревне Гривно, скейт-площадки за зданием Дворца культуры «Металлург».

Помимо этого, можно капитально отремонтировать помещения в музыкальной школе № 2 во втором отделении, поменять покрытие сцены во Дворце культуры «Металлург», закупить спортивный инвентарь для школы олимпийского резерва «Труд».

Для голосования доступна поставка оргтехники для лицея № 26, закупка ноутбуков для школы № 16 и перенос акустической системы в детском оздоровительном центре «Мечта».

Голосование пройдет на сайте. Принять участие могут все желающие.