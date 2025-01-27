Голосование за проекты инициативного бюджетирования началось в Коломне

Жителей Коломны и Озер приглашают проголосовать за новые проекты инициативного бюджетирования. На следующий этап отбора пройдут идеи, которые наберут 100 и более голосов.

Проголосовать можно на портале «Добродел» в разделе «Народный бюджет». Идеи, которые прошли отбор, реализуют в 2025 году.

На выбор представлены 19 проектов, в том числе установка спортивных площадок в деревне Трегубово и в селе Троицкие Озерки, приобретение мебели и техники для Дворца культуры «Цементник», установка именных стел коломенским спортсменам на Аллее славы школы «Авангард», покупка компьютеров и мультимедийной техники для нескольких школ.

Инициативное бюджетирование — для жителей способ повлиять на распределение бюджета местного самоуправления. Например, в прошлых годах отремонтировали помещения в спортивном комплексе «Лидер», закупили звуковое оборудование во Дворец культуры «Тепловозостроитель», купили автомобиль для автокласса Радужненской школы, установили веранды в детском саду «Земляничка».

Голосование продлится до 9 февраля по ссылке.