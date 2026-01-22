Голосование за проекты благоустройства стартовало в Воскресенске

С 22 января по 1 февраля жители округа могут голосовать на портале «Добродел». От их выбора зависит распределение бюджетных средств на 2026 год.

Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям напрямую определять приоритеты развития округа. На конкурсной основе выделяются средства областного бюджета на реализацию выбранных проектов.

Всего в этом году на выбор жителей представлены 23 проекта. Основные предложения касаются приобретения нового инвентаря, мебели и современного оборудования для спортивных секций, культурных центров и образовательных учреждений округа.

Проголосовать можно на сайте «Народный бюджет». Для этого нужно пройти авторизацию с помощью учетной записи портала «Добродел», выбрать из списка Воскресенский округ, ознакомиться с описанием проектов и отметить те, которые вы поддерживаете — можно несколько.