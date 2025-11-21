Голосование за очистку реки Мураниха началось в Домодедове

Голосование за водоемы, которые войдут в программу расчистки в 2026 году, началось в Домодедове. Жители выбирают реку Мураниха у деревни Истомихи, ведь ее состояние заметно ухудшилось.

Местные жители все чаще стали указывать на то, что вода потеряла прозрачность, берег покрылся растительностью, обмелело русло, вокруг стоит неприятный запас. Они отметили, что еще несколько десятилетий назад водоем был пригодным для отдыха.

По словам специалистов, река соответствует критериям программы. Если Мураниха получит поддержку, здесь очистят поверхность от растительности, уберут мусор, покосят камыш, удалят аварийные деревья.

Голосование продлится до 10 декабря 2025 года. Каждый желающий может сделать выбор на «Госуслугах» или на портале «Добродел».