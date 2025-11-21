Голосование за очистку прудов в Коломне закончится в декабре

В городском округе продолжается голосование за выбор водоемов, которые очистят в 2026 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Жители могут проголосовать за один из шести прудов — в поселке Возрождение, деревнях Бакунино, Новоселки, Полубояриново, Семеновское и селе Полурядинки.

К 20 ноября свой голос за выбранный водоем уже отдали более 1300 жителей округа. Пока в народном волеизъявлении лидирует пруд в поселке Возрождение, за него проголосовали 447 человек. На втором месте пруд в деревне Новоселки — 431 голос. Замыкает тройку лидеров пруд в селе Полурядинки — 170 голосов.

«Раньше в нашем пруду били родники, водились двустворчатые моллюски, в прозрачной воде купались детишки и взрослые из нашего поселка и соседней деревни Речки. За последние годы пруд сильно обмелел, помутнел, его засыпали упавшие деревья. Для спасения водоема необходимо его облагородить и почистить!» — говорят жители поселка Возрождение.

Напомним, что обязательным условием включения водоема в программу «100 прудов и озер» является преодоление в голосовании минимального порога в 1000 голосов. Проголосовать за пруд, который почистят в следующем году, можно до 12 декабря на портале «Добродел».