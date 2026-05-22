Голосование за объекты благоустройства завершится в Воскресенске 12 июня

Активная работа по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается в городском округе. По итогам голосования определят общественные пространства, которые преобразятся в 2027 году.

Жителям помогают принять участие в голосовании волонтеры и специалисты молодежного центра «Олимпиец». Они рассказывают о целях и задачах проекта, объясняют, как правильно пройти опрос и сделать осознанный выбор. Благодаря помощи активистов голосование становится доступным и понятным для всех возрастных групп.

В этом году от Воскресенска в голосовании участвуют четыре территории: скверы «Каруселька» и «Тигры на льду» в микрорайоне Новлянский, Бульвар 50-летия Ленинского комсомола и сквер встреч на пересечении улиц Ленинской и Чапаева в микрорайоне Цемгигант.

Принять участие в голосовании, которое продлится до 12 июня включительно, может каждый житель Воскресенска старше 14 лет. Сделать свой выбор можно на единой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, используя учетную запись на портале «Госуслуги».