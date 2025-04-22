Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Раменском округе

Стартовало всероссийское голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Жители Раменского округа могут выбрать один из пяти предложенных вариантов, который будет преобразован в 2026 году.

В списке для голосования от Раменского округа представлены следующие территории: сквер у ДК «Орбита», озеро Пионер, бульвар Левашова, общественная зона в поселке Совхоза «Раменское» и место отдыха у здания администрации в селе Софьино.

Проголосовать можно через Госуслуги. Волонтеры Подмосковья также активно помогают жителям разобраться с процедурой голосования.

«Голосование продлится до 12 июня. Объект, который выиграет в голосовании, будет благоустроен. Верим, что вместе мы сможем сделать наш город еще лучше», — отметила руководитель Раменского молодежного центра Светлана Великотная.