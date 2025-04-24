Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Коломне

Волонтеры помогают жителям Коломны выбрать территорию, которую благоустроят в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В перечне — девять территорий.

Голосование проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители могут выбрать один объект из девяти: Советская площадь, парк на Окском проспекте, детский городок на Пионерской улице, сквер на улице Левшина, парк «Дубовая роща», Житная площадь, парк имени Липгарта, Мемориальный парк, бульвар 800-летия Коломны, а также сквер на улице Круговой в Озерах.

Волонтеры прошли предварительное обучение. Они работают с мобильным приложением для фиксации результатов. Каждому жителю подробно разъясняют суть программы, особенности предстоящих работ и порядок выбора на официальном ресурсе. Выбор можно сделать до середины лета.

Голосовать могут жители старше 14 лет, которые зарегистрировались на портале федерального проекта. После авторизации через Госуслуги нужно выбрать населенный пункт и предпочитаемый для благоустройства объект.