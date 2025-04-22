Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Дубне

Голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году, началось в Дубне и продлится до 12 июня. Жители могут выбрать одну из двух предложенных территорий.

Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители наукограда смогут выбрать, что благоустроить в 2026 году: парк Авиастроителей или лесопарк около домов № 43 и № 45 на проспекте Боголюбова.

В парке Авиастроителей планируют обустроить велодорожки, скейтпарк, памп-трек, зоны буккроссинга, установить современные малые архитектурные формы, обновить покрытия и организовать комфортные пространства для отдыха.

В случае победы проекта по благоустройству проспекта Боголюбова здесь приведут в порядок пустующую территорию: обновят покрытия, малые архитектурные формы, организуют озеленение и пространство для отдыха.

«Голосование займет меньше минуты. Проявите активность: ваш голос — это вклад в развитие Дубны», — обратился к жителям глава Дубны Максим Тихомиров.

Голосование продлится до 12 июня.