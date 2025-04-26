Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Домодедове

Волонтеры помогут жителям Домодедова выбрать объект, который благоустроят в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор представлены восемь территорий.

Голосование продлится до 12 июня 2025 года. В Домодедове в проекте принимают участие восемь территорий: объект у домов № 1-3 на Лунной улице, объект у дома № 13 на улице Кирова, сквер у пожарного пруда в деревне Рябцево, сквер у Востряковского Дома культуры на Луговой улице, сквер в селе Ям, территория у детской площадки в деревне Чурилково, аллея от улицы Дружбы до дома № 1 на Рабочей улице и территория в деревне Гальчино у СНТ «Родничок».

«Ваш голос — это вклад в будущее нашего округа. Давайте вместе сделаем его еще комфортнее, зеленее и уютнее!» — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.